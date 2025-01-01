Руското външно министерство обвини Атина, че следва „провокативен, конфронтационен курс“ спрямо Руската федерация и предприема „открито неприятелски стъпки“ поради решението си да сътрудничи с Украйна в изграждането и използването на морски дронове.

„Гърция следва провокативна и конфронтационна политика спрямо Русия, като се ангажира с открито враждебни действия“, заяви говорителят на външното министерство Мария Захарова по време на пресконференция. Тя добави, че Русия ще отговори по подходящ начин на Гърция, пише в. „Катимерини“.

Изявлението беше направено по време на редовния брифинг в Кремъл в отговор на обявленията, направени от гръцкото правителство по време на внезапното посещение на украинския президент Володимир в Атина на 16 ноември. Обявлението се отнасяше до перспективата Гърция и Украйна да произвеждат и разгърнат съвместно безпилотни морски дронове.

„Атина беше сред първите, които изпратиха оръжия и муниции в Украйна. Украинските въоръжени сили използват тези оръжия ежедневно срещу цивилни в Донбас, Запорожие, Херсон, Крим и други южни региони на нашата страна. Всичко това се случва въпреки факта, че гърците живеят в тези региони от незапомнени времена“, посочи Захарова.

Тя добави: „Тази стъпка, подобно на много други антируски действия на колективния западен свят, насочени към поражението на Русия на бойното поле, е надлежно оценена от нас и ще бъде последвана от подходящ отговор.“

„Заплахите срещу суверенни държави се отхвърлят автоматично“, подчерта тя.

Гръцкото външно министерство отговори бързо на коментарите на Захарова.

„Гърция винаги действа в международните си отношения с ангажимент към международното право и уважение към другите държави“, посочиха дипломатически източници.

„Всяка държава има право да сключва междудържавни споразумения. Това е особено вярно, когато споразуменията гарантират енергийна достатъчност и сигурност, които са предпоставки за човешкото благоденствие, както е случаят със споразумението между Гърция и Украйна. Заплахите срещу суверенни държави се отхвърлят автоматично“, добавиха те.