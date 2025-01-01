"Гърция се превръща в гарант за енергийната сигурност на Украйна“.

Това каза гръцкият премиер Кириакос Мицотакис на 16-ти ноември след срещата си с Володимир Зеленски, който беше на кратко посещение в Атина. За гръцкия лидер това споразумение бележи поредна стъпка към „окончателна независимост от руския природен газ“.

Минути преди изявленията на двамата лидери, директорите на DEPA Commercial и Нафтогаз, в присъствието на посланика на САЩ в Атина Кимбърли Гилфойл, формализираха меморандум за разбирателство, гарантиращ доставките на втечнен природен газ (LNG) от декември 2025 г. до март 2026 г. Това споразумение има за цел да „подкрепи Украйна през това, което ще бъде трудна зима, белязана от ежедневни атаки срещу цивилни“, подчерта Володимир Зеленски. В началото на октомври Русия изстреля близо 35 ракети и 60 дрона срещу съоръжения за производство на газ, „най-голямата атака“ срещу тези инфраструктури от 2022 г. насам, според Нафтогаз.

В Атина Володимир Зеленски повтори неотложността на ситуацията. „Почти всяка вечер руснаците атакуват нашата инфраструктура, особено енергийната ни инфраструктура. Повечето украински електроцентрали, газови производствени съоръжения и топлоелектрически централи са се превърнали в мишени,“ каза Зеленски.

За директора на Нафтогаз Сергий Корецки споразумението открива „нов, надежден маршрут за внос“ и помага за постепенно разширяване на районите за доставка, за да се осигури стабилно топлоснабдяване за населението.

Визитата на украинския президент идва в момент, когато Гърция се утвърждава като централен стълб на американския стратегически план за заместване на руския газ в Европа, пише "Куриер де Балкан". В началото на ноември на Трансатлантическата конференция за енергийно сътрудничество (P-TECH) Атина и американски компании подписаха споразумение, предвиждащо годишни доставки на 0,7 милиарда кубически метра газ за 20 години, считано от 2030 г.

Вашингтон възнамерява да разработи „вертикален газов коридор“, свързващ гръцките терминали с Централна Европа и Украйна чрез Трансбалканския газопровод. „Отваря се нова, сигурна енергийна артерия, простираща се от юг на север, от Гърция до Украйна“, отбеляза Кириакос Мицотакис. Европейският съюз обеща да прекрати всякакъв внос на руски газ от 1 януари 2028 г., придавайки на тези проекти стратегическо измерение.

Междувременно, в началото на ноември, газови оператори от Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна постигнаха споразумение, насочено към подобряване на координацията на потоците от втечнен природен газ (LNG). Атина планира да удвои капацитета си за съхранение до 2030 г., като същевременно ще бъдат построени нови терминали. Двете съоръжения, които в момента работят – Ревитуса, близо до Атина, и Александруполис, в северната част на страната, където Съединените щати също поддържат военна база – играят все по-голяма роля в подкрепа на Украйна.

„Александруполис се превръща в ключов център, през който вече преминава хуманитарна и съюзническа помощ за Украйна“, подчерта гръцкият премиер. Освен енергетиката, двамата лидери обсъдиха и възстановяването на Украйна. „Гръцките компании трябва да дадат решаващ принос за монументалните усилия за възстановяване“, заяви Кириакос Мицотакис.