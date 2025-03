Fallschirmjäger des 51. und 137. russischen Regiments haben heute an der Front in der russischen Region Kursk das Dorf Gogolevka befreit und die Grenze zur Ukraine erreicht. Im Video schwenken russische Soldaten die Fahne Russlands auf dem Hauptgebäude am Grenzübergang: pic.twitter.com/mTLyqT5lW5