Заводите за производство на оръжие за Украйна в европейските държави са военна цел, а Европейският съюз е пряко въвлечен във войната. Това заяви на брифинг Родион Мирошник, висш дипломат на външното министерство на Русия.

„Ние ясно разбираме, че тези производствени обекти, свързани с Киев и произвеждащи оръжие за Украйна, са военни цели. Ако правителствата на тези държави смятат, че разполагането на военни цели на тяхна територия е безопасно за населението им, това е тяхна отговорност. Министерството на отбраната предупреди, че такива обекти са открито създадени в Италия, Обединеното кралство, Германия и редица други държави“, каза той, цитиран от ТАСС. По думите на Мирошник тези страни „са пряко съпричастни към този процес“.

Дипломатът подчерта, че „обучението на украински бойци се провежда на територията на редица други държави, а някои страни използват своята територия като тилови бази за оръжия, доставяни на украинските войници“.

„Ако се върнем към повече от вековната конвенция за неутралитета на държавите - Хагската конвенция от 1907 г. - можем уверено да кажем въз основа на нея, че тези държави не са неутрални“, добави посланикът.