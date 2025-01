Те са първите трима освободени заложници след постигнатото примирие между Израел и Хамас: Роми Гонен, Емили Дамари и Дорон Щайнбрехер прекараха 470 дни в плен на ислямистите от Хамас, пише Deutsche Welle . Кои са трите освободени жени?

Роми Гонен, на 24 години

Роми Гонен е родом от северната част на Израел и е една от общо над 3000 посетители на музикалния фестивал „Нова“, които бяха нападнати на разсъмване на 7 октомври 2023 г. от бойци на ислямистката организация Хамас и съюзените с нея войнстващи палестински групировки. Само по време на музикалния фестивал „Супернова“ терористите от Хамас убиваха повече от 360 млади хора и отвлякоха десетки в Ивицата Газа. 24-годишната Роми Гонен бе сред отвлечените.

Според семейството ѝ Роми е талантлива танцьорка и хореографка. След нападението на 7 октомври 2023-а младата жена се е опитала да избяга с кола. Успяла е да се обади по телефона на майка си Мерав Лешем Гонен, която - на фона на стрелбите и експлозиите - поддържала връзка с дъщеря си, докато разговорът не прекъснал. По-късно телефонът на Роми бил намерен в ивицата Газа, а празната ѝ кола е открита не много далеч от мястото на фестивала, припомня агенция Франс прес.

Емили Дамари, на 28 години

Емили Дамари има израелско и британско гражданство. Майка ѝ е британка, а баща ѝ е израелски гражданин. Емили е родена в Израел и е израснала в кибуц Кфар Аза, откъдето е брутално отвлечена на 7 октомври 2023 година. 28-годишната жена е била вкъщи, когато въоръжени бойци на Хамас нахлуват в апартамента ѝ и я прострелват в ръцете и краката.

Един любопитен факт припомня германската обществена медия АРД: Емили е привърженичка на английския футболен клуб „Тотнъм Хотспър“ и през всичките 470 дни в плен привържениците на любимия ѝ клуб скандираха името на Емили на мачовете от Висшата лига.

Майката Манди Дамари заяви през октомври, че се страхува, че Емили е забравена. Тя неколкократно призова правителствата на Израел и Обединеното кралство да направят всичко възможно, за да бъдат освободени заложниците - също и с оглед на „постоянната заплаха от сексуално посегателство“.

Three Israelis, held captive by #Hamas for 471 days, were released on Jan 19. The three women were finally reunited with family members & loved ones. This was the first of several hostage & detainee exchanges set to take place during the planned six-week #ceasefire in #Gaza pic.twitter.com/5vHhn6dQBW