Канадската рок звезда Ранди Бакман най-накрая се събра с инструмента си, който е бил открит в Япония от фен с орлов поглед.



Бакман, който е автор на оригиналната "American Woman" с групата си The Guess Who, беше в Токио за емоционалното предаване в петък - 46 години след като преди почти половин век скъпоценният му оранжев Gretsch беше откраднат от хотел в Торонто.



"Уау", каза зашеметеният Бахман, който държеше китарата с любов и я настройваше на сцената преди специалния концерт в канадското посолство.

78-годишният Бакман заяви пред АФП, че е бил "доста съсипан" от кражбата.



"С тази китара написах много песни, продадени за милиони тя беше като моята вълшебна китара. И тогава, когато тя внезапно изчезна, изчезна и магията."

Рокаджията купува старинния вече модел 6120 на Чет Аткинс като тийнейджър в началото на 60-те години на миналия век за 400 долара, спестени старателно от косене на тревни площи, миене на коли и гледане на деца.



Той отдавна се възхищавал на инструмента и прекарвал часове, гледайки го на витрината на магазин в Уинипег заедно със своя приятел и колега музикант Нийл Йънг.



Бакман държи толкова силно на китарата, че я закачал в хотелските тоалетни по време на турне. "Всички в групата ми се подиграваха, но тъй като работих толкова усилено, за да се сдобия с тази китара, не исках да ми я откраднат."



Но през 1976 г. той поверил китарата на един работник, който я поставил в стая с друг багаж, докато групата се изнасяла.



Преди да се усетят, китарата изчезнала.



През годините Бакман се опитва да издирва своя Gretsch, който има малък тъмен възел в дървесната структура на предната си част, но без успех. Докато канадски фен не решава да помогне в търсенето от дома си през 2020 г.



Уилям Лонг сравнява стари изображения на откраднатия инструмент с нови и архивни снимки на модела на уебсайтове на магазини за китари по целия свят.

"Да, аз съм детектив", казва 58-годишният Лонг пред АФП. "Бях уверен, че ще я намеря. Успях да се справя бързо - преминах през 300 изображения на оранжеви Gretsch ".



Нито една от тях не съвпадала идеално, докато не открил една от тях на сайта на магазин за китари в Токио с отличителния знак.



По-нататъшното търсене насочва Лонг към японски музикант на име Такеши, когото забелязва да свири на любимата китара на Бакман във видеоклип в YouTube.

Такеши, който винаги е искал винтидж Gretsch, споделя, че е купил китарата на Бакман през 2014 г. за около 850 000 йени (6 300 долара).



Лонг съобщава на Бакман за откритието си и музикантите се уговарят да се срещнат в Токио, за да заменят оригиналната китара на Бакман с друга от същия тип, също произведена през 1957 г.



В петък, по време на събитието, организирано по случай Деня на Канада, двамата се прегърнаха, а след това засвириха заедно.



Те изпълниха песни, сред които "American Woman" - хит от 1970 г., чийто кавър е изпълнен по-късно от американския певец Лени Кравиц, и "Takin' Care of Business" на другата група на Бакман - Bachman-Turner Overdrive.



Бакман не е единствената рок звезда, която се среща отново с отдавна изгубена китара: миналата година Джими Пейдж от Led Zeppelin също откри една от тях, изчезнала преди десетилетия на едно летище.



Но Бакман, който се е отказал да намери китарата след четири десетилетия търсене, заяви, че е бил трогнат от "случайния акт на доброта" на Лонг.

"Когато свирех на нея, погледнах надолу и си помислих, че времето е спряло или 50 години са минали много бързо", каза той.



"Не бих могъл да напиша това, ако го бях написал като сценарий. Никой не би повярвал. Но това е истина. Наистина е страхотно."