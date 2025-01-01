Бъдещето на европейски проекти за отбрана е поставено под въпрос, понеже е възможно лидери на страни членки на ЕС да не подкрепят реализацията им на предстоящата тази седмица среща на върха в Брюксел, пише Ройтерс.

Сред тези проекти е и системата за защита от безпилотни летателни апарати, станала известна като "стена от дронове".

Тези планове се оказват в центъра на борба за власт между ЕК, която инициира отбранителните проекти, и някои национални правителства. Несъгласните държави членки твърдят, че отбранителните проекти не са въпрос, който трябва да се решава от изпълнителния орган на ЕС, а от отделните правителства и от НАТО.

Ключови държави от ЕС като Германия, Франция и Италия, които имат големи отбранителни индустрии, ясно заявиха, че по-скоро предпочитат да работят в коалиции, за да развият отбранителните си способности, отколкото да реализират предложени от ЕК проекти.

Европейски дипломат каза за Ройтерс, че има "явен скептицизъм" по отношение на знаковата идея, но добави, че е прекалено рано да се каже, дали тя ще оцелее.

Страни от Северна и Източна Европа се готвят да изразят подкрепа за проектите на насрочена за утре среща в Хелзинки. Форумът, в който ще участват лидерите на държави от източния фланг на блока, ще се състои два дни преди срещата на върха в Брюксел.

През октомври ЕК предложи четири ключови проекта като част от "пътна карта" за подготовката на защитата на Европа до 2030 г. Този ход отразява нарастващите опасения, предизвиквани от Русия, и съмненията към ангажиментите на САЩ към европейската сигурност под ръководството на президента Доналд Тръмп.

Проектите включват европейска инициатива за защита от дронове, първоначално наречена "стена от дронове", укрепване на източните граници на блока и изграждането на европейски въздушен и космически щит. Пътната карта на ЕК призовава лидерите на ЕС да одобрят водещите инициативи до края на тази година.

Ройтерс отбелязва, че се е запознала с два проекта за заключения за предстоящата среща на върха в Брюксел и че нито един от документите не съдържа такова одобрение.

Даден въпрос може да бъде включен в заключенията от срещата на върха само с единодушното одобрение на всички лидери на 27-те страни членки на ЕС, което на този етап изглежда малко вероятно, добавя Ройтерс.