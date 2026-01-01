Премиерът Румен Радев и водената от него делегация пристигнаха на официално посещение в Полша.

Предстои министър-председателят да бъде посрещнат официално с церемония, която ще се състои пред сградата на Министерския съвет във Варшава.

В българската делегация е вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и представители на бизнеса.

Радев ще разговаря с колегата си - министър–председателят на Полша Доналд Туск. Засилване на двустранното икономическо партньорство в сектори като енергетика, транспорт, отбранителна индустрия, иновации, както и актуалните теми от европейския дневен ред, включително новите рискове и предизвикателства пред сигурността в Европа ще са във фокуса на двустранните разговори.

Румен Радев за втори път от встъпването си в длъжност като премиер отива в Полша. През юни той участва Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна, домакин на която тази година бе полският град Гданск. Тогава той разговаря с министър–председателя Доналд Туск за възможности за последващо разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно партньорство.

Като особено перспективни сфери бяха откроени високите технологии, индустрии с висока добавена стойност, развитието на инфраструктурата.

Отбелязано бе доброто сътрудничество в сферата на отбраната.

Месец по-късно Радев проведе в София среща с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие, което партнира от години на България при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Полското дружество е изразило готовност сътрудничеството да продължи.

До запълването на пълна бойна ескадрила от американски изтребители F-16, която да може да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство, България ще продължи да разчита и на МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната техническа поддръжка и ремонт.

След началото на войната в Украйна набавянето на части и поддръжката са затруднени, а министърът на отбраната Димитър Стоянов също е част от българската делегация и анонсира днешни разговори във Варшава.