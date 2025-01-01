На 19 декември руският президент Владимир Путин ще даде голяма пресконференция, за да обобщи изтичащата годината, заяви днес Кремъл, цитиран от Франс прес.

На пресконференцията журналисти и граждани ще имат възможност да задават въпроси на държавния глава.

Путин: Европа да работи за мир в Украйна, не да пречи

"Президентът ще направи на живо анализ на изминалата година и ще отговаря на въпроси на журналисти и граждани", се казва в изявление на Кремъл, в което се уточнява, че събитието ще започне в 12:00 часа московско време.

Голямата пресконференция на Путин обичайно продължава няколко часа. Руският лидер отговаря на въпроси по най-различни теми, като се започне от геополитиката и вътрешната политика и се стигне до местни инфраструктурни проекти и всекидневния живот на руснаците.