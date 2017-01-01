Путин предложил на Бил Клинтън да обмисли варианта за влизане на Русия в НАТО

"Помня една от нашите последни срещи с Клинтън, когато той още бе президент (на САЩ). Той посети Москва и аз казах в хода на дискусиите: Добре, а може би бихме могли да обмислим такъв вариант Русия да влезе в НАТО", заявява Путин в интервю за Оливър Стоун - част от документална поредица на американския режисьор за руския президент. Според него Клинтън отговорил: "Е, какво, не съм против." Руският президент подчертава, че тогава "цялата американска делегация много се изнервила". Путин се засмива, когато Стоун му предложи неговата страна да кандидатства за членство в НАТО.
Оливър Стоун снима филм за Путин
БГНЕС, архив
Путин обяви, че е имало няколко опита за покушение срещу него
Този откъс от документалния филм "Интервюта с Путин" бе разпространен в събота от американския вестник "Политико".
Целият филм ще бъде показан между 12 и 15 юни по американската кабелна телевизия "Шоутайм", подразделение на медийната компания Си Би Ес.