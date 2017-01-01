Свят

Путин предложил на Бил Клинтън да обмисли варианта за влизане на Русия в НАТО

Владимир Путин
Владимир Путин / БГНЕС, архив
Руският президент Владимир Путин разкри, че е предложил на бившия си американски колега Бил Клинтън да обмисли варианта за влизане на Русия в НАТО, предаде ТАСС.

"Помня една от нашите последни срещи с Клинтън, когато той още бе президент (на САЩ). Той посети Москва и аз казах в хода на дискусиите: Добре, а може би бихме могли да обмислим такъв вариант Русия да влезе в НАТО", заявява Путин в интервю за Оливър Стоун - част от документална поредица на американския режисьор за руския президент. Според него Клинтън отговорил: "Е, какво, не съм против." Руският президент подчертава, че тогава "цялата американска делегация много се изнервила". Путин се засмива, когато Стоун му предложи неговата страна да кандидатства за членство в НАТО.

Оливър Стоун снима филм за Путин

Руският президент Владимир Путин
БГНЕС, архив

Руският президент нарича Алианса "външнополитически инструмент на САЩ". "Там няма съюзници, а само васали (на Съединените щати)", подчертава Путин. Той се аргументира, че "когато една страна стане член на НАТО, на нея й е много трудно да се съпротивлява на натиска от страна на такава голяма държава като САЩ, лидера на (организацията)". "И (в съответната държава от Алианса) лесно може да се появи всичко, което е угодно (на Съединените щати) - и система за противоракетна отбрана, и нови бази, и, ако се наложи, нови удари комплекси", отбелязва руският президент.

Путин обяви, че е имало няколко опита за покушение срещу него

Този откъс от документалния филм "Интервюта с Путин" бе разпространен в събота от американския вестник "Политико".


Целият филм ще бъде показан между 12 и 15 юни по американската кабелна телевизия "Шоутайм", подразделение на медийната компания Си Би Ес.
БТА

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