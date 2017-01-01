Путин предложил на Бил Клинтън да обмисли варианта за влизане на Русия в НАТО

Оливър Стоун снима филм за Путин

Руският президент, че е предложил нан да обмисли, предаде ТАСС."Помня една от нашите последни срещи с Клинтън, когато той още бе президент (на САЩ). Той посети Москва и аз казах в хода на дискусиите: Добре, а може би бихме могли да обмислим такъв вариант Русия да влезе в НАТО", заявява Путин в- част от документална поредица на. Според него Клинтън отговорил: "Е, какво, не съм против." Руският президент подчертава, че тогава "цялата американска делегация много се изнервила". Путин се засмива, когато Стоун му предложи неговата страна да кандидатства за членство в НАТО.

БГНЕС, архив

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Руският президент нарича". "Там няма съюзници, а само васали (на Съединените щати)", подчертава Путин. Той се аргументира, че "когато една страна стане член на НАТО, на нея й е много трудно да се съпротивлява на натиска от страна на такава голяма държава като САЩ, лидера на (организацията)". "И (в съответната държава от Алианса) лесно може да се появи всичко, което е угодно (на Съединените щати) - и система за противоракетна отбрана, и нови бази, и, ако се наложи, нови удари комплекси", отбелязва руският президент.Този откъс от документалния филм "" бе разпространен в събота от американския вестник "Политико".Целият филм ще бъде показан между 12 и 15 юни по американската кабелна телевизия "Шоутайм", подразделение на медийната компания Си Би Ес.