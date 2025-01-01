Руският президент Владимир Путин е назначил 64-годишния дипломат Андрей Грозов за нов посланик на Руската федерация в Австрия, съобщи австрийското радио и телевизия ОРФ. Грозов, който от 1983 година работи в министерствата на външните работи на Съветския съюз и Русия, е практически неизвестен на широката общественост.

За разлика от много от своите предшественици, Грозов не е засвидетелствал публично афинитет към Австрия. Преди назначаването му във Виена, той е представлявал Русия в органите на Общността на независимите държави (ОНД) в Минск, пояснява ОРФ.

Назначаването на дипломата с указ на руския президент е съгласувано с външното министерство на Австрия. „Руското посолство във Виена беше информирано за даденото съгласие през септември“, заяви говорителка на министерството.

Назначаването не е неочаквано и от руска гледна точка. След като дълго време друг дипломат се смяташе за фаворит за поста на посланик във Виена, още през лятото в информирани кръгове в Москва Грозов беше посочен като бъдещ посланик във Виена. Той наследява специалиста по Австрия Дмитрий Любински, който през август, след десет години във Виена, се завърна в руското външно министерство и беше назначен за заместник-министър на външните работи, съобщава ОРФ.