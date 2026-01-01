Шофьори на товарни автомобили от Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Северна Македония продължиха на 27 януари блокадите на граничните пунктове за товарен трафик, предаде БГНЕС.

След като ден по-рано бяха блокирани изходите, от полунощ започна и блокада на входовете към тези държави от Западните Балкани.

Водачите блокират товарните терминали заради затегнатите процедури за влизане в Шенгенското пространство. По думите им правилата вече са по-сложни и съкращават престоя им в страните от Европейския съюз.

Те настояват разрешеният им престой в ЕС да бъде увеличен на четири месеца вместо досегашните три в рамките на шестмесечен период.

Шофьорите предупреждават, че блокадите ще продължат седем дни, ако дотогава не бъде намерено решение. Говорителят на Европейската комисия Маркус Ламерт заяви на 26 януари, че европейските институции обмислят и работят по намирането на варианти, които биха позволили на определени професионалисти, включително шофьори на камиони, да останат на територията на Шенгенската зона по-дълго, отколкото позволяват действащите шенгенски правила.

„Наясно сме, че за определен брой професионалисти от трети страни, които не са трансгранични работници, може да съществува необходимост да останат в Шенгенското пространство за повече от 90 дни в рамките на 180 дни. Това включва професии с висока мобилност, като шофьорите на камиони, но също така и спортисти и артисти на турнета“, каза Ламерт.

Той добави, че Европейският съюз е наясно с опасенията, изразени от транспортните оператори в региона, че следи внимателно ситуацията и поддържа контакт с партньорите си от Западните Балкани.