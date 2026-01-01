Представители на сдруженията на превозвачите на товари в международния автомобилен транспорт от Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Република Северна Македония обявиха протест на граничните пунктове със съседните страни от Шенгенското пространство, включително България, за днес, 26 януари, съобщиха местни медии.

Протестът се организира заради ограничаването на престоя на професионалните шофьори в тези страни до най-много 90 дни в рамките на шест месеца (новото правило Вход/Изход (EES) 90/180, въведено в началото на октомври 2025 година). Превозвачите твърдят, че новото правило ще затрудни драстично работата им.

Целта на протеста е да се обърне внимание на дългосрочните последици от новото правило върху икономиките на страните от Европейския съюз, които са подписали споразумението за него, но и на държавите, които не са обхванати от него, когато то започне да се прилага стриктно от 10 април тази година.

Сдруженията обявиха, че протестът ще продължи, докато проблемът не бъде решен, пише черногорското издание „Виести“.

От Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония съобщиха, че преминаването на товарни превозни средства ще бъде блокирано днес от 12:00 ч. (13:00 ч. българско време) на граничните пунктове „Деве баир“, „Делчево“ и „Ново село“ (на границата с България), „Дойран“, „Богородица“ и „Меджитлия“ (на границата с Гърция), „Кяфасан“ и „Блато“ (на границата с Албания) и „Блаце“ (на границата с Косово).

Протестът ще спре движението на товарни превозни средства, но пътническият трафик ще протича без прекъсване на всички гранични пунктове, уведомяват от МВР на Северна Македония.

Според съобщението на организаторите се планира протестът да продължи до седем дни, като има възможност за по-ранно прекъсване, ако междувременно бъдат преодолени причините, поради които е организиран, посочва в съобщението си Министерството.

От ведомството призоваха гражданите и превозвачите своевременно да се информират за обстановката на граничните пунктове, да следват официалната информация и при необходимост да използват алтернативни гранични пунктове.