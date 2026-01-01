Превозвачи от Сърбия, Северна Македония, Черна гора и Босна и Херцеговина готвят от утре блокада на граничните пунктове със страни от Шенгенското пространство, която ще засегне и българската граница. Това съобщи БНТ.

От 12:00 ч. (13:00 ч. българско време) в понеделник ще бъде блокирано преминаването на товарни превозни средства на граничните пунктове "Деве баир", "Делчево" и "Ново село" (на границата с България), "Дойран", "Богородица" и "Меджитлия" (на границата с Гърция), "Кяфасан" и "Блато" (на границата с Албания) и "Блаце" (на границата с Косово), обявиха от Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония. Протестът ще спре движението на товарни превозни средства, но пътническият трафик ще протича без прекъсване на всички гранични пунктове, предаде кореспондентът на БТА Маринела Величкова.

Експерт: Затворената гръцка граница носи на българските превозвачи загуби за близо 3,5 млн. евро седмично

Каква е причината за недоволството и как ще се отрази на българските превозвачи, които вече претърпяха сериозни загуби заради блокадите на гръцките фермери?

Причината за блокадата, която се очаква утре, е въвеждането на европейското правило „90 на 180“ - професионалните шофьори от трети страни могат да пребивават в ЕС само 90 дни в рамките на 180 дни. Правилото влиза в сила от 10 април като част от Европейската система за вход и изход.

Сдруженията на превозвачите предупреждават, че мярката прави работата на шофьорите практически невъзможна. Това потвърждават и от Съюза на международните превозвачи, като посочват, че утрешният протест ще доведе до значителни загуби за транспортните фирми и ще продължи до 2 февруари. Според МВР на Северна Македония има възможност за по-ранно прекъсване, ако междувременно бъдат преодолени причините, поради които е организиран.

Транспортни фирми отчитат сериозни загуби заради блокадите на българо-гръцката граница

Превозвачите съветват своите колеги да използват алтернативни маршрути през други страни, което обаче ще увеличи разходите и допълнително ще натовари сектора.

"Защо се случва това нещо - случва се заради въвеждането на европейската система, която касае всички граждани от трети страни, които в рамките на 180 дни имат правото на престой само на 90 дни, което като лимит за транспортните работници, водачите на товарни автомобили от трети страни е много кратък период и те няма как да го спазват", заяви Емил Николов от Съюза на международните превозвачи:

"Идеята е да бъдат приети като трансгранични работници, а не като общо основание туристи. Заради заобикалянето ще има и загуби", допълни той.

"Новите правила за влизане в Шенгенската зона не решават нищо, което да подобри определена област в ЕС, но ни създават сериозни проблеми. Те ще се отразят зле на бизнеса", заяви преди дни председателят на Стопанската камара на Северна Македония Бранко Азески.