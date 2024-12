Сръбският президент Александър Вучич напусна сградата на президентството с помощта на полицейски кордон, тъй като сградата беше обградена от хиляди протестиращи студенти и активисти, съобщи „Данас“.

Александър Вучич: Не съм Асад и няма да бягам

Протестът е във връзка с трагедията, при която на 1 ноември 15 души загинаха при срутването на навеса на гарата в Нови Сад. Протестиращите смятат, че инцидентът е следствие от широко разпространената корупция по върховете на сръбската власт.

Обръщайки се към медиите от президентството, Вучич заяви, че уважава и оценява всички, които протестират, но че с това събиране те са показали, че демонстрациите са политически.

„Нямаше да има тази кръв, ако всичко беше според закона“, „Гравитацията не е виновна“ , „Няма наука, докато ръцете ви са окървавени“, „Студенти в блокада, работници в стачка“ - това са някои от надписите върху плакатите на протестиращите студенти.

#BREAKING #Serbia In Belgrade, protesters clashed with police who formed a cordon to allow President of Serbia Aleksandar Vučić and government members to exit the building post-address. pic.twitter.com/5cPC6Rkq53