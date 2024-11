Протестиращи превзеха днес парламента, правителството и президентството на Абхазия, проруски сепаратистки регион в Грузия, на фона на бурно недоволство срещу неотдавнашно инвестиционно споразумение с Москва, съобщи руската новинарска агенция РИА, цитирана от Ройтерс.



Сблъсъци между полиция и демонстранти в Абхазия срещу икономическо споразумение с Москва



Правоприлагащите органи се опитаха да разпръснат тълпата с димни гранати, но не успяха и започнаха да напускат сградата на парламента, посочва ТАСС. Камион се вряза в оградата на зданието. Според Civil Georgia има сведения за стрелба. Протестиращите хвърляха бутилки, камъни и яйца.

BREAKING: Protesters in Russian-occupied Abkhazia, demanding the resignation of the so-called president and the abolition of the Russian investments deal, have stormed and taken over the parliament building. pic.twitter.com/pnP5OcRcTd

In 2008, Russians invaded Georgia and managed to occupy 20% of the country, the area of Abkhazia being part of that.



After 16 years of Russians looting the territory of Abkhazia, residents have had enough.



Protesters are storming the Abkhazian parliament. pic.twitter.com/r49Q4p7dSy