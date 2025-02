Двама души загинаха в източния американски щат Тенеси при разразяването на мощни бури, като се предполага, че през засегнатите райони е преминало торнадо, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти. Жертвите са майка и дъщеря.

Бурята е преминала през Диър Лодж и Сънбрайт в окръг Морган.

Окръжните власти обявиха, че днес няма да има учебни занятия поради "значителни щети, нанесени от торнадо в някои части от окръга".

Wow! Here's another clip from a Live Traffic Cam in Knoxville, #Tennessee just now inside the #Tornado Warned Storm. 😵 #tnwx @NWSMorristown pic.twitter.com/s3jtHrYIvh