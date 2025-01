Седем души са получили предимно леки наранявания при пожар на самолет в Южна Корея, съобщиха властите. Местните медии предполагат, че пожарът може да е бил причинен от преносима батерия, съхранявана в багажното отделение над главите на пътниците.

Самолет Airbus A321 на Air Busan е трябвало да излети за Хонконг от международното летище Gimhae в югоизточната част на Пусан, но вечерта на 28 януари задната част на въздухоплавателното средство се е запалила, съобщи министерството на транспорта на страната.

Общо 169 пътници и седем стюарди и служители са били евакуирани по надуваеми пързалки, предаде АФП. Първоначално властите съобщиха за трима ранени, но в последствие се появиха сведения за още четирима души. Един от тях в момента е хоспитализиран, добави министерството.

В резултат на инцидента почти половината от фюзелажа е изгорял, но крилата и двигателите от двете му страни са останали непокътнати, съобщиха от компанията. Те обясниха, че причината за пожара в момента се разследва.

„Не е ясно кога ще можем да оповестим резултатите от разследването на причината за пожара от снощи“, заяви говорителят на министерството.

An #AirBusan passenger plane caught fire at the airport in #SouthKorea as it was preparing to take off for #HongKong. pic.twitter.com/Jd3SOQS7nI