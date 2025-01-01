Нападателят, който уби двама души пред синагогата в Хийтън Парк в предградие на английския град Манчестър вчера, навръх най-големия празник за еврейската общност Йом Кипур (Деня на изкуплението), е британски гражданин от сирийски произход на име Джихад аш Шами, съобщи полицията в града, предаде ДПА.
Трима души са арестувани по подозрение в планиране на терористична атака във връзка с убийствата, извършени от него, добавиха органите на реда.
Трийсет и пет годишният Аш Шами бе застрелян на място от полицията в Манчестър 7 минути, след като полицаите бяха уведомени за атаката вчера сутринта.
Полицията съобщи, че двама мъже на около 30 години и една жена на 60 години са арестувани по подозрение в извършване, подготовка и подбуждане към терористични актове.
Джихад аш Шами не е бил регистриран за предполагаема терористична дейност и не е бил разследван, сочат първоначалните проверки на полицията и службите за сигурност.
Извършват се допълнителни проверки, за да се установи дали някакви данни за него не се появяват където и да било в хода на други разследвания.
Полицията в Манчестър съобщи, че нейните служители "работят, за да разберат мотивите зад атаката" и потвърди, че нападателят не е бил включен в британския правителствен регистър за предотвратяване на тероризма.
Полицията в Манчестър съобщи, че 53-годишният Адриан Даулби и 66-годишният Мелвин Кравиц са издъхнали, след като Джихад aш Шами се вряза с автомобила си в група хора пред синагогата в Хийтън Парк, след което намушка мъж. Трима други пострадали все още са в болница със сериозни наранявания.
Британската министърка на вътрешните работи Шабана Махмуд каза, че правителството ще засили мерките за борба с антисемитизма, предаде Ройтерс.
"Ще удвоим усилията си" за решаването на този проблем, заяви Махмуд в интервю за радио "Таймс".
Израелското правителство обвини Великобритания, че допуска из градовете и университетските кампуси да се шири необуздан антисемитизъм.
Британската вътрешна министърка отбеляза, че разбира силните чувства на всички страни по отношение на конфликта в Газа, но подчерта, че е важно да няма напрежение по британските улици. "Ще направим всичко необходимо, за да осигурим безопасността на еврейската общност", увери Махмуд. Ще има "засилено полицейско присъствие във всички общински обекти – предимно в синагогите, но и на други места", добави тя.
Махмуд изрази разочарование от пропалестинските протести, които се състояха броени часове след атаката.
Пропалестински протести имаше в няколко няколко британски града, а в Лондон се стигна до сблъсъци между демонстранти и служители на реда, като около 40 души бяха арестувани.
"Бях много разочарована, когато видях, че тези протести продължават", каза Махмуд в ефира на телевизия "Скай Нюз". Министърката определи поведението на демонстрантите като "позорно" и добави, че то напълно противоречи на британските ценности.