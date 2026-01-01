Сейф ал-Ислам Кадафи, синът на покойния дългогодишен лидер на Либия, е починал. Това съобщиха роднини, без да дават подробности за смъртта му.

Неговият съветник Абдала Османо Абдурахим потвърди смъртта му в публикация в социалните мрежи, предаде АФП.

„Сейф ал-Ислам е загинал като мъченик“, заяви неговият братовчед Хамид Кадафи пред либийската телевизия al-Ahrar, добавяйки, че семейството не разполага с повече подробности.

Медиите съобщиха, че той е починал в Зинтан, в северозападната част на Либия, въпреки че местонахождението му отдавна беше неизвестно. 53-годишният Сейф ал-Ислам беше считан за наследник на баща си.

Въпреки че не заемаше официална длъжност в северноафриканската страна под управлението на баща си, той беше описван като де факто министър-председател на Либия.

Преди Арабската пролет през 2011 г. той поддържаше имидж на умереност и реформист. Но тази репутация скоро се срина, когато той обеща „реки от кръв“ в отговор на въстанията.

Той беше арестуван през ноември 2011 г. в Южна Либия след заповед на Международния наказателен съд (МНС). През 2015 г. беше осъден на смърт след бърз процес, но му беше дадена амнистия.

През 2021 г. той обяви, че ще се кандидатира за президент, но изборите бяха отложени за неопределено време.