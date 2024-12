Бившият президент на САЩ и носител на Нобелова награда за мир Джими Картър почина на 100-годишна възраст. Той заема президентския пост между 1977 и 1981 г.

От средата на февруари Картър се е намирал в хоспис в дома си в Плейнс, Джорджия - същото малко градче, където е роден и където някога е управлявал ферма за фъстъци, преди да стане губернатор на щата Пийч и да се кандидатира за Белия дом.

Картър почина „мирно“ в дома си в Плейнс, „заобиколен от семейството си“, се казва в изявление на Центъра „Картър“.

„Баща ми беше герой не само за мен, но и за всички, които вярват в мира, човешките права и безкористната любов“, казва Чип Картър, син на бившия президент.

Картър е най-възрастният жив бивш американски лидер и най-дълго живелият президент на страната - резултат, който изглеждаше малко вероятен още през 2015 г., когато демократът от Юга разкри, че има рак на мозъка.

По време на единствения си мандат Картър залага на правата на човека и социалната справедливост, като първите две години се радва на силен успех, включващ посредничество за мирно споразумение между Израел и Египет, наречено „Споразуменията от Кемп Дейвид“.

Администрацията му се сблъсква с многобройни трудности - най-сериозната от тях е вземането на американски заложници в Иран и катастрофалният неуспешен опит за спасяване на 52-ма пленени американци през 1980 г. Той е критикуван и за справянето си с петролната криза.

През ноември същата година републиканският претендент Роналд Рейгън побеждава Картър на изборите.

Over six decades, Jill and I had the honor of calling Jimmy Carter a dear friend.



But, what’s extraordinary about Jimmy Carter, though, is that millions of people throughout America and the world who never met him thought of him as a dear friend as well. pic.twitter.com/irknhZ6CJY