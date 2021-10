по-рано в петък по време на среща с избиратели, съобщи BBC.

69-годишният Еймс, дългогодишен депутат от Консервативната партия бе ранен с нож по време на среща с избиратели в методистката църква в Лий-он-Си, Есекс.



Намушкаха британски депутат



"Пристигналият спешен екип се опита да му окаже първа помощ, но за съжаление той почина на място", обявиха от полицията в Есекс.

"It's devastating to witness."



Anthony Finch was an eyewitness to the stabbing of Sir David Amess at his local constituency.



He tells Sky News the Conservative MP is yet to leave the building and medics are continuing to "fight for his life."



