Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България вчера, предаде ТАСС.

По-рано днес британският вестник "Файненшъл таймс" написа, че предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета при заход за кацане на летище Пловдив. От Министерския съвет потвърдиха, че е станал такъв инцидент, без да посочат кой може да е отговорен.

Инцидент със самолета на Фон дер Лайен на летище Пловдив, подозират руска атака

"Вашата информация е невярна", заяви лаконично Песков в отговор на въпрос на "Файненшъл таймс".