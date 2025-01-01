Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Румъния днес. Следобед тя ще се срещне с президента Никушор Дан и министър-председателя Илие Боложан в морския град Констанца, предава Кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Акцент в разговорите ще бъде поставен върху сътрудничеството между ЕС и НАТО, както и откриването, предотвратяването и възпирането на морски и хибридни заплахи.

Преди Румъния, в неделя Урсула фон дер Лайен посети и България. Визитата е част от обиколката ѝ на страните на източната граница на ЕС – Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния.

Целта на посещението на председателя на ЕК е да подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус.