Парламентът на Молдова одобри днес назначаването на проевропейския икономист Александру Мунтяну за нов министър-председател на страната, предаде Ройтерс.
Parlamentul de la Chişinău a acordat votul de încredere noului guvern al Republicii Moldova. Alexandru Munteanu: „Este o mare onoare pentru mine să pot servi țara” https://t.co/5cO3jlwu27 pic.twitter.com/H4xJwS9Hjy— TVR Info (@StirileTVR) October 31, 2025
Мунтяну, който е основател на инвестиционна фирма, досега не е заемал политическа длъжност. Той е работил извън страната в продължение на около 20 години.
По-рано президентът на Молдова Мая Санду подписа указ за назначаването му.