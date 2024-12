Панама отхвърли заплахите на Доналд Тръмп, че САЩ ще си върнат контрола върху Панамския канал, предаде Франс прес.

"Каналът не е контролиран, пряко или непряко, нито от Китай, нито от ЕС, нито от САЩ или от друга сила. И като панамец отхвърлям твърдо всяка формулировка, която деформира тази реалност“, заяви президентът на Панама Хосе Раул Мулино във видео, качено в акаунта му в „Екс“.

🇵🇦 President of Panama rejects Trump threats:



"Every square meter of the Panama Canal is Panama's and will continue to be. The sovereignty and independence of our country are not negotiable." pic.twitter.com/vfJdgb1KfQ