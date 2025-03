Бившият собственик на отбор от Формула 1 Еди Джордан почина на 76 години, съобщи семейството му.

Ирландецът разкри през декември, че страда от рак на пикочния мехур и простатата, който се е разпространил в гръбнака и таза му.

Изявление от семейството на Джордан, разпространено до информационната агенция PA, гласи: "С дълбока тъга съобщаваме за смъртта на Еди Джордан, бивш собственик на отбор от Формула 1, телевизионен специалист и предприемач.

Той e починал мирно със семейството до него в Кейптаун в ранните часове на 20 март 2025 г. на 76-годишна възраст, след като през последните 12 месеца се бореше с агресивна форма на рак на простатата.

