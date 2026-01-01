Норвежката принцеса Мете-Марит, която страда от тежко белодробно заболяване, е претърпяла успешна трансплантация на бели дробове, съобщи Кралският дворец.

„Белодробната трансплантация засега е успешна“, заяви Арнт Фиане, ръководител на отделението по гръдна хирургия в Националната болница в Осло.

При 52-годишната принцеса е диагностицирана рядка форма на белодробна фиброза - заболяване, което причинява затруднено дишане и може да наложи сложна трансплантация, когато лекарите преценят, че без подобна интервенция пациентът има между една и две години живот.

През 2018 г. норвежкият кралски дворец съобщи, че при престолонаследничката Мете-Марит е диагностицирана хронична белодробна фиброза – рядко и прогресиращо заболяване, което води до образуване на белези в белите дробове и постепенно затруднява дишането. Оттогава здравословното ѝ състояние неведнъж е налагало промени в официалната ѝ програма и ограничаване на публичните ангажименти.

Въпреки диагнозата Мете-Марит продължи да изпълнява кралските си задължения и остана една от най-популярните фигури в норвежкото кралско семейство. През последните години дворецът неколкократно съобщаваше за влошаване на състоянието ѝ и необходимост от продължително лечение.