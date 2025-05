Няколко души бяха тежко ранени днес при нападение с нож на централната гара в южния германски град Хамбург, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Задържан е заподозреният за атаката. Според в. "Билд" тя е била извършена от жена.

По информация на службите за спешна помощ ранените са 12, от които 6 са с опасност за живота.

