Двама канадци, двама южнокорейци, един американец, един швейцарец, един германец и един украинец са сред жертвите при дерайлирането на фуникуляра "Глория" преди два дни в Лисабон, съобщиха вчера португалските власти, цитирани от Франс прес.

Заключенията на разследващите се основават на неща, които позволяват да се установи националността им с "висока степен на вероятност", а именно документите, събрани от жертвите, комуникациите им до момента на инцидента или контактите на лица, търсещи информация за свои близки, уточни директорът на полицията Луиш Невеш.

Ден на национален траур в Португалия след катастрофата на фуникуляр в Лисабон

Генералната прокуратура на Португалия съобщи по-рано, че сред загиналите при дерайлирането на фуникуляра "Глория", който се ползва от много посещаващи португалската столица туристи, има пет португалци, двама южнокорейци и един швейцарец.

Все още не е установена националността на трима души, загинали при инцидента.

Някои местни медии писаха, че сред жертвите има и немско семейство. Полицията съобщи, че един от загиналите мъже е от Германия, както и една тежко ранена жена и едно тригодишно дете, което е с леки наранявания, но без да потвърди родствената им връзка.