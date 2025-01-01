Най-малко 37 души загинаха и 24 бяха ранени, след като автобус се преобърна в пропаст след сблъсък с микробус в южната част на Перу, предаде Франс прес, като се позова на служител на местните здравни власти.
#Arequipa: ¡Tragedia!— CCB Noticias (@CCBNoticias_) November 12, 2025
Confirman que hasta el momento son 37 personas fallecid4s tras el accidente en la vía Panamericana Sur, km 780.
El bus de la empresa Llamosas que cubría la ruta Chala - Arequipa, chocó contra una camioneta y cayó a un barranco en Ocoña.#CCBNoticias pic.twitter.com/k5m0bJnnrR
Катастрофата, която е една от най-тежките в Перу през последните години, е станала рано сутринта по маршрут, който свързва региона с Чили. „Имаме 37 загинали и 24 ранени“, заяви пред АФП Валтер Опорто, регионален здравен директор в Арекипа.