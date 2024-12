Правоохранителните органи в американския щат Ню Йорк разпространиха кадри на надзиратели, които бият чернокож затворник, малко преди да умре.

На кадрите от камерата, записани през нощта на 9 декември, се вижда как 43-годишният Робърт Брукс е жестоко пребит от няколко надзиратели, с окървавено лице и хванат за врата.

Брукс, излежавал 12-годишна присъда за нападение, е обявен за мъртъв по-късно същата нощ.

Главният прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс заяви, че видеото е публикувано, за да осигури „прозрачност и отчетност“.

