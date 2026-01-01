Над 26 милиона иранци са се записали доброволно за военна служба въпреки настоящото примирие във войната със САЩ и Израел, предаде ДПА, както се позова на иранската държавна телевизия ИРИБ. Това се е случило в рамките на кампанията "Пожертвай живота си", уточнява телевизията.

Според държавното радио доброволците са вписвани в редовете както на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, така и в армията, пише БНР . За защита на обекти, които са мишена на израелско-американски удари, се предвиждат и живи вериги.

Сред записалите се като доброволци са иранският президент Масуд Пезешкиан, повечето министри в кабинета му, както и редица висши държавни служители, спортисти и хора на изкуството, обръща внимание ИРИБ. В списъците е и влиятелният председател на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, пояснява агенцията.