31-годишен мъж е бил арестуван на 8 декември, след като се е опитал да пренасочи вътрешен полет от Мексико към САЩ по време на пътуването му.

Самолетът „Еърбъс А320“, който излетял около 7:17 ч. местно време, пътувал за северозападния град Тихуана от централния град Леон, Гуанахуато, но се наложило да извърши аварийно кацане на международното летище Гуадалахара около 45 минути след полета.

🚨🇺🇸 PASSENGER TRIES TO HIJACK FLIGHT TO U.S., CREW SAYS “NOT TODAY”



Chaos erupted on Volaris Flight 3041 when a passenger attacked a flight attendant and tried to storm the cockpit to reroute the plane to the U.S.



