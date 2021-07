JUST IN - Massive explosion in #Dubai at Jebel Ali Port.pic.twitter.com/ZzRLj8vyBj — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 7, 2021

стана на, предаде ТАСС, като се позова на телевизия Ал Арабия.



На борда на плавателния съд е избухнал пожар. Пожарни коли и линейки са се насочили към пристанище Джебел Али.



Експлозията е станала в един от контейнерите на борда на кораба, съобщи държавната информационна агенция на Обединените арабски емирства.



Video shows firefighters attempting to extinguish a ship that caught on fire in #Dubai’s Jebel Ali Port. pic.twitter.com/CiY3gQqJkU — IntelOmarion (@IntelOmarion) July 7, 2021

обявиха властите в емирство Дубай.Засега властите не са посочили евентуалназа експлозията.