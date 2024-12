Мохамед Башир заяви, че е бил назначен за премиер на преходното правителство на Сирия, за срок до 1 март 2025 г., предаде Ройтерс, като цитира негово изявление по телевизията.

Инженер и политик, Башир ръководеше бунтовническото Правителство на спасението преди 12-дневната светкавична офанзива, която достигна до Дамаск, уточнява Ройтерс.

В същото време командването на сирийските бунтовници нареди на бойците си да се изтеглят от градовете и там да бъдат разположени полицейски части и сили за вътрешна сигурност, свързани с "Хаят Тахрир аш Шам". Информацията е получена от два източника на Ройтерс, близки до бунтовниците.

Mohammed al-Bashir named interim Prime Minister of Syria



Holds degrees in Electrical Engineering and Sharia law.



Former Prime Minister of HTS gov in Idlib. Was instrumental in HTS diplomatic front to win over a broader range of people ahead of offensive on Aleppo. pic.twitter.com/sdM3LA18SQ