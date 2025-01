„Мета“ премахва „фактчекърите“ от платформите си, съобщи “FOX News”.

„Ще върнем свободата но словото“, заяви във видеообръщение главният изпълнителен директор на компанията Марк Зукърбърг. „Фактчекърите ще бъдат заменени от обществени бележки, подобно на тези в X, като промените ще започнат в САЩ“, допълни той.

NOW - Zuckerberg: "We're going to get rid of fact-checkers and replace them with community notes, similar to X." pic.twitter.com/UtZxzCojpN