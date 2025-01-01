Властите в Русия са започнали проверка по повод масово отравяне на студенти от един от университетите в Москва. Това съобщиха за ТАСС от пресслужбата на Главното следствено управление на Следствения комитет.

По предварителни данни е установено, че на 23 ноември непълнолетни лица със симптоми на хранително отравяне са били транспортирани от учебното заведение в местни болници.

„Следователи от столичния СК съвместно със служители на Роспотребнадзор извършват оглед на местопроизшествието и изучават необходимата документация“, съобщиха от управлението на СК.

Оттам отбелязаха, че организацията на храненето в учебното заведение е била поверена на частна компания.

По-рано от прокуратурата на Москва съобщиха, че в резултат на отравянето 9 души са били хоспитализирани.