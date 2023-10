прив град, щата Мейн,все още е на свобода и се, съобщиха Ройтерс и CNN.Според "Фокс нюз"- вОчевидци разказват, че е имало бягащи и уплашени в различни посоки много хора, част от тях ранени.

БТА

At least 22 people have been killed in a mass shooting in Lewiston, Maine, according to local authorities. 🎥 @newscentermaine pic.twitter.com/KCY7LaMvmP — Keith Boykin (@keithboykin) October 26, 2023

🚨An active, mass shooter ran through Lewiston, Maine, shooting whoever he saw. There are injured/dead at the Schemengees Bar & Reataurant, a Walmart distribution center, and at a Medical Center.



22 confirmed dead!



* Update: Sheriffs have detained a possible suspect, but… pic.twitter.com/s829ykSnqb — 🇺🇸ProudArmyBrat (@leslibless) October 26, 2023

.@PierreTABC on the Lewiston, Maine, mass shooting that has left at least 20 people dead: "The fact that the attorney general and president were briefed, this quickly tells you the scale of the carnage."



The person of interest remains at large. https://t.co/EZvUfYVm2i pic.twitter.com/pLv75CjZdU — ABC News Live (@ABCNewsLive) October 26, 2023

Службата на шерифа на окръг Андроскогин публикува, като заяви, чеПолицията идентифицира 40-годишния Робърт Кард като заподозрян и добави, че е „считан за въоръжен и опасен“, съобщи CNN.Шерифът на окръга помоли обществеността за помощ за идентифициране на заподозрения на снимката -публикува изявление, в което се казва, че е "реагирал наи се координира с болниците в района, за да приема пациенти.и се намира на около 56 километра северно от най-големия град в щата Мейн - Портланд.