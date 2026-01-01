Бившият президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес се явяват отново пред федерален съд в Ню Йорк по преработен обвинителен акт. Новите обвинения са за ръководене на държавна кампания за репресии и изтезания, засягаща десетки жертви, включително и трима американски граждани.

Очаква се Николас Мадуро, който беше президент на Венецуела от 2013 г. до задържането му през януари, и съпругата му да пледират невинни по новите обвинения в съда в Манхатън. Те бяха добавени към по-ранно дело за наркотрафик, а двамата бяха задържани от американски военни при нощна операция в дома им в Каракас, както съобщава Асошиейтед прес.

Същност на новите обвинения

Според преработения обвинителен акт, цитиран от The Independent, Мадуро е ръководил система за насилствени изтезания, включваща побоища, задушаване и прилагане на електрошок. Твърди се, че 63-годишният бивш държавен глава лично е препоръчвал методи за измъчване, получавал е актуална информация за отношението към конкретни жертви и дори е заплашил да убие детето на един от затворниците.

Съпругата му, Силия Флорес, бивш главен прокурор на Венецуела, е обвинена в съучастие в изграждането на репресивната система. Според обвинението 69-годишната Флорес е нареждала изтезанията на определени лица. Адвокатът на Мадуро, Бари Полак, заяви, че клиентът му отрича обвиненията и „очаква с нетърпение да представи защитата си пред съда“.

Предишни дела и искане за имунитет

Тези нови обвинения се добавят към вече съществуващо дело за наркотрафик, по което Мадуро и съпругата му също пледираха невинни по-рано тази година. Техните адвокати настояват делото да бъде прекратено на основание дипломатически имунитет, тъй като към момента на предполагаемите деяния те са били държавен глава и първа дама на суверенна държава.

Разследването в САЩ се провежда паралелно с дългогодишно разследване от Международния наказателен съд по обвинения в престъпления срещу човечеството, свързани с репресиите срещу политически опоненти. Обвиненията за изтезания обхващат периода от идването на Мадуро на власт през 2013 г., след смъртта на неговия ментор Уго Чавес.