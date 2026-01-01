Руският енергиен гигант „Лукойл", който в края на миналата година попадна под санкции от САЩ, съобщи днес на интернет страницата си, че е подписал споразумение с американската инвестиционна компания "Карлайл" (Carlyle) за продажбата на "Лукойл Интернешънъл" (LUKOIL International GmbH) - 100 процента дъщерно дружество на „Лукойл“, което притежава международните активи на групата „Лукойл“. Според оценка, цитирана от Ройтерс, цената на активите е около 22 млрд. долара (около 18,4 млрд. евро).

"Карлайл" управлява активи на стойност 474 милиарда долара, обхващащи три бизнес сегмента и 660 инвестиционни инструмента. Централата ѝ е във Вашингтон и акциите ѝ се търгуват на фондовата броса.

Сделката не обхваща активите на компанията в Казахстан, които ще останат собственост на групата „Лукойл“ и ще продължат дейността си съгласно съответните лицензи. Властите в Казахстан съобщиха вчера, че са подали официална оферта до американските власти за придобиване на дяловете на "Лукойл" в енергийните проекти на страната. Дяловете включват Каспийския тръбопроводен консорциум, основния изход за износа на казахстански петрол, както и най-голямото петролно находище в страната - Тенгиз, допълва Ройтерс.

Подписаното споразумение с американската компанията не е изключително, отбелязват от "Лукойл", като изпълнението му подлежи на определени предварителни условия, включително получаването на необходимите регулаторни одобрения. Сред тях е и разрешение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ за осъществяване на сделката.

От "Лукойл" уточняват, че продължават преговорите и с други потенциални купувачи.

Carlyle проучва възможността да закупи чуждестранните активи на „Лукойл“

Продажбата на "Лукойл Интернешънъл" се налага поради ограничителните мерки, въведени от някои държави (САЩ, Великобритания - бел. ред.) срещу компанията и нейните дъщерни дружества.

Лукойл и най-големият производител на петрол в Русия "Роснефт" бяха санкционирани от САЩ през октомври миналата година заради бавния напредък в мирните преговори между Русия и Украйна. Те са част от усилията на американския президент Доналд Тръмп да принуди Русия да се съгласи на споразумение за прекратяване на конфликта в Украйна.

Съгласно американските санкции "Лукойл" трябваше да продаде активите си в чужбина, които включват и бургаската рафинерия "Нефтохим", а също и бензиностанциите на българска територия. Срокът за сключване на сделка беше до 28 февруари.

Различни източници съобщават, че най-малко 12 потенциални кандидата са проявили интерес към купуването на активи на "Лукойл". Сред тях са "Карлайл", американските петролни гиганти "ЕксонМобил" (ExxonMobil) и "Шеврон" (Chevron), конгломератът Ай Ейч Си (IHC) от Абу Даби и саудитската компания "Мидад Енерджи" (Midad Energy).

Американското министерство на финансите досега е блокирало два опита за купуване на активите на "Лукойл" - сделка между "Лукойл" и швейцарската търговска група "Гънвор" (Gunvor) през октомври 2025 г., а след това предложена размяна на акции, организирана от "Екстелус Партнърс" (Xtellus Partners), бившето американско подразделение на руската банка ВТБ (VTB), през декември миналата година, допълва Ройтерс.