Вашингтон удължи лиценза за продажба на чуждестранни активи на руския петролен гигант „Лукойл“ до 28 февруари. Това съобщи в официален документ Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към министерството на финансите на САЩ.

Лицензът разрешава операции, свързани с преговори за „продажба, разпореждане или прехвърляне на „Лукойл Интернешънъл“ (Lukoil International GmbH - базираното в Австрия дъщерно дружество на руската компания „Лукойл“, което притежава чуждестранните активи на групата, включително тези в България) и нейните активи, като настоящият лиценз изтича на 17 януари.

През октомври Министерството на финансите на САЩ включи „Лукойл“ и „Роснефт“, както и 34 дъщерни дружества на тези компании, в нов пакет от американски санкции. На 4 декември финансовото министерство разреши операции за закупуване на стоки и услуги в съоръжения на „Лукойл“ извън Русия до 29 април 2026 г. Преди това този лиценз беше удължен до 13 декември.

Службата за контрол на чуждестранните активи изрично посочва, че удълженият лиценз не позволява прехвърлянето на средства към което и да е лице или сметка, намиращи се на територията на Руската федерация.