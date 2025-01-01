Американската компания Carlyle проучва възможности за закупуването на чуждестранните активи на руския петролен гигант „Лукойл“, съобщиха източници на Reuters.

Съединените щати наложиха санкции на „Лукойл“ като част от усилията си да накарат Кремъл да пристъпи към мирни преговори за войната в Украйна. Щатите блокираха опита на „Лукойл“ да продаде активи на швейцарската търговска компания Gunvor преди 21 ноември, когато наказателните мерки ще влязат в сила.

„Лукойл“ заяви, че търси купувачи за международните си активи, които произвеждат над 0,5% от световния петрол и се оценяват на около 22 милиарда долара.

НС реши: Особеният управител поема контрола над активите на „Лукойл“ у нас

Carlyle е в ранен етап на проучване на евентуална покупка на активите. Компанията разглежда възможността да кандидатства за американски лиценз, който би ѝ позволил да ги придобие, след което да започне детайлна оценка, заяви един от източниците, като добави, че решението на дружеството не е финално.

Според друг източник Carlyle е уведомила „Лукойл“ за намеренията си.

Двете компании не са отговорили на запитването за коментар на Reuters.

Carlyle e една от най-големите компании за частни инвестиции, управление и финансови услуги в света. Активите в портфолиото ѝ са на обща стойност от около 474 милиарда долара.