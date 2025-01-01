Преговарящият от украинска страна Михайло Подоляк заяви пред „Монд“, че Украйна е съгласна да се създаде демилитаризирана зона в Донбас. Предложението е на САЩ и е прието от президента Володимир Зеленски. Това ще означава изтегляне и на украинските, и на руските войски от фронтовата линия.

Зеленски каза в четвъртък, че всяко отцепване на тези региони трябва да бъде валидирано с избори или референдум. Вчера германският канцлер Фридрих Мерц съобщи, че Украйна е готова да приеме териториални отстъпки.

По информация на „Монд“ Киев се оттегля от една от основните си точки при преговорите със САЩ и Русия, приемайки демилитаризираната зона. Това е прието и от Европа, за да се сложи край на войната. Отстъпката съществува в американския план за мир, редактиран от администрацията на Зеленски и изпратен на Тръмп на 10 декември. Германия, Франция и Великобритания са участвали в последното предложение, призна Мерц.

Фон дер Лайен към Тръмп: Не се меси в европейската политика

Представители на украинската президентска канцелария опровергаха твърдението за демилитаризация, като разясниха днес пред журналисти, че колегите им от "Монд" погрешно са интерпретирали думи на Подоляк, предаде Укринформ.

"Дали Украйна е съгласна, или не (със създаването на буферна зона в Донецка област) може да се реши само на най-високо политическо ниво или от народа на Украйна; президентът каза това пред журналисти вчера", обясни Дмитро Литвин, съветник по връзките с обществеността на украинския държавен глава.

Външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков заяви днес, че прекратяването на огъня ще е възможно само след като войските на Киев се изтеглят от Донбас.

"Донбас е руски. Всички части на Донбас са руски", подчерта Ушаков и добави, че това е записано в конституцията на Русия.

В интервю за "Комерсант" съветникът на Кремъл посочва, че е възможно съгласно мирния план в Донбас да бъдат разположени сили на Националната гвардия на Русия, а руската армия да не бъде дислоцирана в части от региона, които в момента са под украински контрол.

"Ако не чрез преговори, то с военни средства тази територия ще премине под пълния контрол на Русия. Всичко друго ще зависи изцяло от това", каза още Ушаков.