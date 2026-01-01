От 1 юли 2026 г. всеки пакет, внесен в Европейския съюз от трети страни на стойност под 150 евро, ще подлежи на фиксирано мито от 3 евро. Европейската комисия публикува подробни правила за прилагане, уреждащи този механизъм – Регламент за изпълнение (ЕС) 2026/1200 от 5 юни 2026 г. – с които формализира една от най-значимите промени в митническото законодателство на ЕС през последното десетилетие. За транспортните компании, логистичните оператори и търговските платформи това означава спешно адаптиране на процесите и ИТ системите.

Дългосрочното освобождаване от мита се превръща в нещо от миналото

В продължение на години вносът на малки стоки от страни извън ЕС беше напълно освободен от мита, при условие че стойността на пратката не надвишаваше 150 евро. Първоначално този механизъм беше предназначен да опрости митническа работа и да намали бюрократичната тежест, свързана с обработката на малки потребителски пратки. Във време, когато трансграничната електронна търговия беше нишово явление, решението функционираше гладко и без големи противоречия.

Бързият растеж на електронната търговия – особено от азиатски платформи като Shein, Temu и AliExpress – обаче направи старата система уязвима за масови злоупотреби. През 2024 г. приблизително 4,6 милиарда пратки с ниска стойност, от които близо 91% са с произход от Китай. Мащабът на това явление означаваше, че милиарди евро недекларирани стоки преминаваха прага от 150 евро всяка година, избягвайки както мита, така и често ДДС.

Най-често използваните механизми за заобикаляне на закона включват: умишлено подценяване на митническата стойност стоки, декларирани в транспортните документи, и изкуствено разделение на поръчките на по-малки пратки, така че всяка поотделно да попада в рамките на лимита, даващ право на освобождаване. Тези практики нарушават конкуренцията на европейския пазар на дребно, поставяйки местните предприемачи в неизгодно положение в сравнение с вносителите, които не спазват приложимите разпоредби.

Регламент 2026/1200 – какво точно се променя?

Регламент за изпълнение (ЕС) 2026/1200 на Комисията официално влезе в сила на 9 юни 2026 г., но практическото му приложение ще започне с новото тримесечие – т.е. от 1 юли 2026 г. Тези разпоредби представляват техническа и процедурна надстройка на по-ранния Регламент (ЕС) 2026/382 на Съвета, който официално премахна митническите облекчения за пратки с ниска стойност.

Новите разпоредби въвеждат няколко ключови оперативни промени, които са важни за всяко лице, участващо в обработката на вноса на стоки в ЕС:

Фиксирана митническа ставка от 3 евро на артикул — начислява се за всяка пратка на стойност под 150 евро, независимо от съдържанието или страната на изпращане. Таксата се изчислява автоматично и не замества ДДС, а се събира в допълнение към него.

Променени правила за общо обезпечение — новите разпоредби позволяват използването на общи гаранции при допускане на стоки за свободно обращение по специалната процедура IOSS (Import One-Stop Shop), което е значително оперативно удобство за големите логистични оператори.

Идентифициране на компетентни митнически учреждения — за пратки, които не са обхванати от процедурата IOSS, митническата декларация за допускане за свободно обращение трябва да бъде подадена в митническото учреждение в Държава членка по местоназначение на стокитеТази промяна има за цел да предотврати несъответствията между мястото на митническо оформяне и мястото на събиране на ДДС, които са били източник на множество процедурни усложнения.

Нови изисквания за данни за митнически декларации — Измененото приложение Б към митническите разпоредби въвежда допълнителни полета и процедури за отчитане, които позволяват автоматизирано събиране на новата такса от 3 евро. Операторите, чиито ИТ системи не са подготвени да обработват тези данни, могат да срещнат значителни проблеми с митническото оформяне.

IOSS и ДДС – какво остава същото?

Струва си да се подчертае, че новите митнически разпоредби те не променят настоящата система на ДДС или правила за дистанционна продажба. Процедурата IOSS, въведена през юли 2021 г. като част от пакета за реформа на ДДС за електронната търговия, ще продължи да действа съгласно настоящите си правила. Продавачите, регистрирани в IOSS, ще продължат да уреждат ДДС върху стоки, продадени директно по тази процедура, а новото мито от 3 евро ще бъде добавено към транзакцията като отделна позиция.

За компании извън ЕС, които не използват IOSS, отговорността за митническите сборове и уреждането на ДДС ще падне върху пощенския или куриерския оператор, действащ като митнически брокер. Това създава допълнителна административна тежест за превозвачите и спедиторите, които трябва да са готови да се справят с тази роля за хиляди пратки на ден.

Преходен характер – какво след 2028 г.?

Важният контекст на цялата реформа е нейният временен характерТаксата от 3 евро не е постоянно решение – това е преходно решение, което ще остане в сила до пълното стартиране. Център за митнически данни на ЕС, планирано за средата на 2028 г. След като тази система бъде въведена, стандартните митнически такси – диференцирани в зависимост от категорията на продукта и страната на произход – ще заменят настоящата фиксирана ставка.

Митническият център за данни на ЕС е ключов елемент от по-широката реформа на митническото законодателство на ЕС. Новата платформа е предназначена да позволи пълна дигитализация и централизация на митническите данни, като елиминира фрагментацията на информацията между държавите членки. За логистичната индустрия това означава нова вълна от системни промени, за които предприятията трябва да се подготвят предварително.

Последици за логистичните и спедиторските оператори

От гледна точка на транспортните и логистични компании, опериращи на европейския пазар, реформата въвежда редица специфични оперативни предизвикателства, които изискват незабавни действия:

Интеграция на ИТ системи Митническите и WMS системи трябва да бъдат актуализирани, за да изчисляват автоматично таксата от 3 евро, да поддържат нови полета в митническите декларации и да управляват плащанията от името на клиентите. Забавянията във внедряването могат да доведат до блокиране на контролно-пропускателните пунктове на границите на ЕС.

Процедури за митническо оформяне — промяната в задължението за подаване на декларации до митническото учреждение на страната на местоназначение (за пратки извън IOSS) изисква преглед и актуализиране на съществуващите логистични процедури, особено за оператори, обслужващи дистрибуторски мрежи в множество държави.

Управление на гаранции — Компаниите, използващи процедурата IOSS, следва да оценят възможностите и ползите от новите разпоредби за цялостна гаранция, които могат да оптимизират паричния поток при обработка на големи обеми пратки.

Комуникация с клиенти — Логистичните оператори, обслужващи вносителите, трябва ясно да съобщават промените в разходите и процедурите, особено на малките и средните предприятия, които може да не са запознати с новите митнически задължения.

Риск от санкции и забавяния — Неспазването на новите изисквания за данни в митническите декларации може да доведе не само до забавяне на доставките, но и до финансови санкции, наложени от митническите органи.

Въздействие върху пазара на електронната търговия и конкуренцията

Реформата променя условията на европейския пазар за електронна търговия. Макар такса от 3 евро да изглежда малка за единична пратка, нейното въздействие върху рентабилността на бизнес моделите, базирани на масовия внос на много евтини продукти от Азия, може да бъде значително. Маржовете върху продукти на стойност няколко евро – типични за платформи като Temu или Shein – ще бъдат значително намалени, особено когато митническата такса се комбинира с административни разходи за продавача и превозвача.

Европейските търговци на дребно и производители, които от години се оплакват от нелоялна конкуренция от азиатските платформи, виждат реформата като стъпка в правилната посока. Макар че изравняването на митническите условия няма да реши всички проблеми, свързани с дъмпинга на цените, то ще ограничи най-очевидните механизми за укриване на ДДС, които от години дават неоправдано конкурентно предимство на вносителите, които не се регистрират по ДДС и подценяват митата.

Трябва да се отбележи обаче, че реформата носи и риск от увеличаване на разходите за европейските потребители, пазаруващи в чужбина, и нейната ефективност за намаляване на митническите измами ще зависи от последователното прилагане на разпоредбите от страна на националните митнически администрации – особено в контекста на огромните обеми пратки, преминаващи границите на ЕС всеки ден.

Оценка на бизнес риска – какво да търсите?

За мениджърите на риска и лицата, вземащи решения в транспортните и логистичните компании, митническата реформа от 1 юли 2026 г. генерира няколко области с повишен риск, които трябва да бъдат взети предвид:

Оперативен риск: Неадаптирането на ИТ системите към новите изисквания за данни преди 1 юли 2026 г. може да парализира митническите служби и да причини огромни забавяния на доставките и загуба на приходи.

Финансов риск: Фирмите, действащи като митнически брокери за пратки извън IOSS, са отговорни за правилното изчисляване и плащане на митническите сборове – грешките могат да доведат до финансови санкции и рекламации от страна на клиентите.

Репутационен риск: Забавянията в доставките, произтичащи от оперативна неподготвеност, могат сериозно да навредят на взаимоотношенията с клиентите, особено в сегмента на електронната търговия, където времето за доставка е ключов параметър.

Регулаторен риск в перспектива 2028 г.: Временният характер на таксата от 3 евро означава, че компаниите вече трябва да планират следващия кръг от адаптиране на своите системи към пълната митническа реформа, свързана със стартирането на Центъра за митнически данни на ЕС.

Компаниите, които приемат предстоящите промени като катализатор за цялостно модернизиране на митническите си процеси, ще могат не само да избегнат рисковете, но и да изградят устойчиво оперативно предимство пред конкурентите, които се колебаят да се адаптират. В логистичната индустрия, където маржовете са малки, а разходите за грешки са високи, проактивният подход към управлението на съответствието с регулаторните изисквания се превръща в ключов елемент от бизнес стратегията.