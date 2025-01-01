Над 67% от продуктите, продавани на платформите Temu и Shein, не отговарят на изискванията на ЕС, а над една четвърт са потенциално опасни. Това показа мащабно изследване на безопасността на продуктите, продавани онлайн от китайските компании за електронна търговия, пише Pariteni.bg.

Потребителски организации от Германия, Франция, Дания и Белгия са поръчали общо 162 артикула – бижута, бебешки играчки и USB зарядни устройства – на стойност около 690 евро и са ги тествали в независими лаборатории, за да проверят дали са безопасни за употреба и отговарят на стандартите на ЕС. Много от тези продукти са изключително евтини – колие за 0,87 евро или USB зарядно за 2,51 евро, което привлича купувачи от цяла Европа. Огромният поток от евтини стоки от Китай се увеличава всяка година. Според данни на Европейската комисия миналата година са пристигнали около 4,6 милиарда колиета, което е приблизително 12 милиона на ден – два пъти повече от 2023 г. и три пъти повече от 2022 г.

Бижута

Лабораторните тестове показват сериозни проблеми с бижутата. От 54 метални колиета 51 са преминали анализа за вредни вещества, като три са били силно замърсени с кадмий – канцерогенен метал, който уврежда костите и бъбреците. ЕС позволява максимум 0,01% кадмий в бижутата, докато в едно колие от Shein е открито съдържание от 85%, което е 8500 пъти над лимита. Други два модела надхвърлят допустимите стойности с 10 пъти в едната проба и с цели 7500 пъти в друга. Токсичното вещество е открито и в някои видове висулки. Европейските организации препоръчват тези бижута да се изхвърлят в центрове за рециклиране и да се държат далеч от деца.

Бебешки играчки

Сред бебешките играчки също са открити сериозни рискове. Пръстени за никнене на зъби, дрънкалки и играчки за баня съдържат малки части, които могат да се погълнат и представляват опасност от задавяне. Проучването е установило, че 3 интерактивни топки издават силен шум до 115 децибела при допустими 110 dB. За сравнение трафикът на натоварен главен път е около 85 dB. Две кърпи съдържат значителни количества формалдехид – 164 и 143 mg на килограм материал при разрешени 30 mg за деца под 36 месеца. Почти всички играчки са с лошо или подвеждащо етикетиране, а маркировката CE често е върху опаковката вместо върху продукта, което показва ниско внимание към безопасността. Европейските организации препоръчват да се търсят продукти с независими тестове като маркировката GS, която гарантира спазването на законовите изисквания.

USB зарядни устройства

USB зарядните устройства също са показали сериозни проблеми. От 54 тествани адаптера само два отговарят на стандартите за безопасност на ЕС. 10 от 27 зарядни на SHEIN прегряват до 88°C при нормално зареждане (при допустими до 77°C), а 4 от 27 устройства от TEMU са показали същия проблем. Един от тестваните адаптери представлява риск от пожар заради твърде малки изолационни разстояния между компонентите. 20 устройства имат неточно или липсващо етикетиране, а 37 от 54 щепсела се огъват лесно, като при тестове с падане 30 устройства са се повредили толкова, че вече не са били използваеми. Европейските организации препоръчват да се изхвърлят евтините зарядни и да се купуват такива от надеждни търговци в ЕС, където рискът от дефекти е значително по-нисък.

След като резултатите бяха представени на TEMU и SHEIN, платформите премахнаха опасните продукти от своите сайтове в рамките на няколко дни. SHEIN дори изпрати имейли до клиентите с предупреждения, че определени артикули не отговарят на изискванията и не трябва да се използват. Когато обаче организациите са докладвали такива дефекти като обикновени клиенти, реакцията е била доста различна, а отговорите са били ограничени и стандартизирани.

Това разследване показва, че евтините онлайн покупки от китайски платформи могат да крият сериозни рискове за здравето и безопасността. Европейските потребителски организации подчертават, че защитата на потребителите не е даденост и купувачите трябва внимателно да преценяват какво купуват и да се доверяват на продукти, проверени от независими лаборатории.

Съвети към потребителите

По-добре е да закупите зарядно устройство от реномирана марка (като оригиналните зарядни устройства от Apple, Samsung, Huawei и др.) или да изберете универсално зарядно устройство от известни марки като Belkin.

Не разчитайте на маркировката CE. Като потребител не можете да видите дали дадено зарядно устройство е одобрено от независима лаборатория. Производителите със сигурност не улесняват нещата. Въпреки че логото CE върху корпуса или опаковката показва, че продуктът отговаря на европейските директиви, проблемът е, че това е самодекларация без никаква външна проверка. С други думи - дори производителите на зарядни устройства с ниско качество могат да използват логото.

Не се доверявайте сляпо на отзивите, които често се срещат на страниците на продуктите, тъй като много от тях идват от фалшиви профили.

Бъдете подозрителни, ако видите така нареченото „официално“ зарядно устройство на Apple или Samsung за по-малко от 10 евро. Дори ако формата, спецификациите и маркировките изглеждат като оригиналната версия, има голяма вероятност зарядното устройство да не отговаря на стандартите за безопасност.

Потърсете независими сертификати като GS, които гарантират, че продуктът е тестван в лаборатория.

Не купувайте бижута, ако не сте сигурни в състава им, особено колиета и висулки.

Ако бижуто има съмнение за високо съдържание на кадмий, изхвърлете го в център за рециклиране, а не в битовия боклук. Дръжте всички замърсени или евтини бижута далеч от деца, тъй като висулките могат да бъдат погълнати.

Бъдете особено внимателни с бебешки играчки и детски артикули – оглеждайте се за малки части, които могат да се погълнат.

Проверявайте етикети и маркировки на играчки – липсата на предупреждения или подвеждащи надписи е сигнал за ниска безопасност.

Избягвайте играчки и топки с твърде висок шум – нивата над 110 dB могат да увредят слуха на децата.

Проверявайте електронни устройства като USB зарядни и адаптери за качество и безопасност – прегряване над допустимите стойности е сериозен риск от пожар.

Ако зарядното устройство се е повредило при падане или прегряване, не го използвайте отново, а го заменете с качествен продукт от надежден търговец.

Препоръчваме купуването на продукти от местни или европейски търговци, където има по-голяма гаранция за безопасност и лесен контакт при рекламации.

