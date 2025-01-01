Европейската комисия заяви, че приема „много сериозно“ опасенията относно незаконните продукти на Shein на фона на бурната реакция във Франция заради продажбата на секс кукли с детски вид.

„Продажбата на секс кукли с детски вид е изключително тревожна“, каза говорителят на ЕС по цифровите въпроси Томас Рение и уточни, че Комисията ще предприеме действия, ако се установи, че проблемът е „системен“.

Франция започна процедура по спиране на сайта на модния гигант Shein

„Не искаме тези продукти да се предлагат на европейските граждани“, подчерта той.