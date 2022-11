Световноизвестната поп-певица от Косово Рита Ора ще се появи на пощенска марка, която ще бъде пусната от Пощите на Косово.



Марката с образа на Рита Ора, която живее във Великобритания, ще бъде валидирана на 26 ноември по случай 32-рия рожден ден на певицата.





💮 | The Kosovar Post has launched a new stamp dedicated to @RitaOra to honour the singer. pic.twitter.com/L1SLaFcZm9