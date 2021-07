#Cyprus 🇨🇾 appeals for help as huge wildfire rips through forest https://t.co/LGRqLTMD9O — Paul Elliot Reece (@pel_reece) July 4, 2021

Три големи пожара бушуват в Кипър

Terrible forest fire in Cyprus, video taken from a commercial airliner yesterday. I hope the authorities will finally accept the help offered by the TRNC. We're all in this together ❤ #cyprusfires #Troodos #kibristravesti pic.twitter.com/3qHOkSLFvA — Char (@Teoschar) July 4, 2021

се обърна в събота към партньорите си отв овладяването на големитев страната северно от градовете Лимасол и Ларнака, предаде Ройтерс.Огънят, разпалван от силните ветрове, е обхванал най-малко шест общини в подножието на планината Тродос, където има борови гори и гъста ниска растителност. По думите на директора на агенцията за горите Хараламбос Александру това еЕвропейската комисия съобщи, чее изпратила пет самолета за борба с пожари, а същото възнамерява да направи и. Очаква се и помощ от Израел. Европейският спътник "Коперник" е активиран, за да оцени мащаба на щетите.Вече се унищожени десетки имота, но няма съобщения за пострадали хора., която отстои на около 75 км, предаде Ройтерс.ТАСС цитира вестник "Сайпръс мейл", според който един 67-годишен мъж е бил задържан по подозрение, че е предизвикал пожара. Според изданието мъжът бил видян да пали стърнища. Друг вестник - "Филелефтерос" - пише, че мъжът отрича, като твърди, че вече си бил отишъл от мястото, откъдето е започнал огънят.