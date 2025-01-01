Израелски самолети и танкове бомбардираха днес райони в източната част на ивицата Газа, съобщиха палестински жители и очевидци ден след като Израел заяви, че остава ангажиран с примирието, сключено с посредничеството на САЩ, при все че предприе още смъртоносни бомбардировки в анклава, предаде Ройтерс.

Очевидци заявиха, че Израел е извършил 10 въздушни удара в райони източно от град Хан Юнис в южната част на ивицата Газа, а танкове са обстрелвали райони на изток от град Газа, в северната част на анклава. Няма съобщения за ранени или убити. Очевидците уточниха обаче, че не са видели да се поразяват обекти извън контролирани от Израел зони.

Израелските военни съобщиха, че са извършили "прецизни удари" срещу "терористка инфраструктура, представляваща заплаха за войниците", в районите, които все още са окупирани от Израел.

Ударите на израелската армия днес са поредно изпитание за крехкото примирие между Израел и "Хамас", което влезе в сила на 10 октомври, отбелязва Ройтерс.

Израел с нови удари по Газа с обвинения в нарушение на примирието към „Хамас“

Израел започна да нанася удари в Газа тази седмица след убийството на израелски военнослужещ от бойци на "Хамас" зад т. нар. жълта линия, до която се изтеглиха израелските сили съгласно споразумението за примирие. "Хамас" на свой ред отрече обвинението.

Израелската армия публикува и списък с 26 бойци на "Хамас", които са били главните цели на бомбардировките по-рано тази седмица. Една от целите е била и командир на групировката, който е участвал в нападението на 7 октомври 2023 г. в Южен Израел, което доведе до избухването на конфликта.

Пресслужбата на правителството в Газа, контролирана от "Хамас" посочи, че списъкът на Израел е част от "систематична дезинформационна кампания, целяща да прикрие престъпления срещу цивилни в Газа".

Министерството на здравеопазването в Газа заяви от своя страна, че 46 деца и 20 жени са били убити при въздушните удари тази седмица. Източници на международни организации съобщиха, че американски и местни посредници са се намесили спешно, за да понижат напрежението, докато Израел и "Хамас" са си разменяли обвинения.